В США заявили о готовности расширить военную помощь Украине при вторжении России

Вашингтон готов расширить военную помощь Киеву в случае вторжения России на Украину. Такое заявление сделал представитель администрации США высокого ранга на брифинге для журналистов, его слова приводит ТАСС.

Он заявил, что США намерены дать ответ России, в том числе при помощи санкций против российской экономической и финансовой систем и за счет укрепления позиций НАТО на восточном направлении.

«Мы также готовы увеличить военную помощь Украине для защиты ее территории и ответных действий на возможную российскую оккупацию в случае вторжения», — подчеркнул американский чиновник.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским усилия, направленные на мирное разрешение конфликта в Донбассе. В ходе телефонного разговора дипломат подтвердил «непоколебимую поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях наращивания военного присутствия РФ на границе Украины».

В последние недели в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе нападения России на Украину. Москва подчеркивает, что не имеет никаких агрессивных намерений. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал информацию о возможном вторжении пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

