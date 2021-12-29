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Блинкен и Зеленский обсудили Донбасс и контакты с Россией

Блинкен и Зеленский обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе и контакты с Россией
Владимир Зеленский и Энтони Блинкен

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен. Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским усилия, направленные на мирное разрешение конфликта в Донбассе, а также предстоящие дипломатические контакты с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское внешнеполитическое ведомство.

В ходе телефонного разговора Блинкен подтвердил «непоколебимую поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях наращивания военного присутствия РФ на границе Украины», отмечается в сообщении.

Также Блинкен в своем Twitter-аккаунте
подчеркнул, что Вашингтон продолжит тесные консультации с Киевом и союзниками по НАТО «по сдерживанию дальнейшей российской агрессии».

Ранее США в рамках проекта международной технической помощи выделили Украине 24,5 миллиона долларов на укрепление границ с Россией и Белоруссией. Большая часть средств пойдет на усиление пограничных подразделений и обеспечение их обновленной технической базой, сообщила Государственная пограничная служба республики.

Марина Совина
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