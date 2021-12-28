США выделили Украине миллионы долларов на укрепление границы с Россией

США в рамках проекта международной технической помощи выделили Украине 24,5 миллиона долларов на укрепление границ с Россией и Белоруссией. Сообщение об этом появилось на сайте Государственной пограничной службы республики.

По данным ведомства, Киев уже получил необходимый транш и начнет осваивать его с января 2022 года. Большая часть средств пойдет на усиление пограничных подразделений и обеспечение их обновленной технической базой.

«Современные средства видеофиксации и беспилотные комплексы, индивидуальная защита пограничников, а также обеспечение их расположения в полевых условиях, усиление транспортом и средствами связи — это потребности, которые мы согласовали с нашими стратегическими партнерами», — заявил глава службы Сергей Дейнеко.

Он добавил, что в будущем Украина может получить на эти цели еще 4,5 миллиона долларов от Соединенных Штатов. Они будут потрачены на развитие приграничной инфраструктуры и закупку систем дистанционного наблюдения.

Ранее стало известно, что Украина завершила строительство 100-километрового приграничного забора на территории Луганской и Харьковской областей. На нем установили 15 камер видеонаблюдения, а рядом — четыре оперативных центра. Также строители выкопали противотранспортный ров и распахали контрольно-следовую полосу.