Байден предупредил Путина о недопустимости вторжения на Украину

Президент США Джо Байден заявил, что предупредил российского коллегу Владимира Путина о недопустимости вторжения на Украину и о высокой цене, которую может за это заплатить Россия. Его слова приводит Reuters.

Я ясно дал понять президенту Путину, что, если он предпримет какие-то дальнейшие шаги, пойдет на Украину, с нашей стороны будут серьезные санкции, мы с союзниками по НАТО увеличим свое присутствие в Европе, и это будет высокая цена Джо Байден президент США

По словам американского лидера, грядущие три конференции по гарантиям безопасности принесут свои результаты только в том случае, если президент России снизит эскалацию вокруг Украины, о чем Байден, как он заявил, ясно дал понять своему собеседнику.

Телефонный разговор между Путиным и Байденом состоялся в четверг, 30 декабря. Он начался в 15.35 по вашингтонскому времени (23.35 мск) и завершился в 16.25 (00.25 мск пятницы, 31 декабря), заявили в Белом доме. В общей сложности диалог продолжался 50 минут. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, стороны «субстантивно поговорили», были затронуты основные темы.

Переговоры по гарантиям будут проходить по трем трекам, в Женеве 9-10 января при участии России и США, в Вене при участии Москвы и ОБСЕ, переговоры России и НАТО стартуют 13 января. Главы государств будут следить за их ходом и давать указания переговорным командам.

Грозят ли Москве санкции

Байден также ответил на вопрос журналистов, грозят ли Москве санкции, если она продолжит держать войска на границе с Украиной. Он отметил, что не намерен обсуждать детали переговоров публично.

Я не собираюсь вести здесь публичные переговоры, но мы дали понять, что она (Россия) не может — подчеркиваю, не может — войти на территорию Украины Джо Байден президент США

В телефонном разговоре с Путиным Байден не дал конкретной оценки действиям Москвы, которые могут повлечь за собой санкции. Он предупредил российского коллегу, что в случае продолжения эскалации на границе Украины Запад разработает «масштабные и беспрецедентные санкции» в экономической и военной сферах. В ответ на это глава Российской Федерации пообещал разорвать отношения при введении новых мер.

Переговоры с Украиной

Представитель Белого дома сообщил, что 2 января 2022 года президент США переговорит по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

Стороны планируют обсудить наращивание военной мощи России на украинской границе и рассмотрят подготовку к дипломатическим усилиям по урегулированию ситуации в регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем аккаунте в Twitter подтвердил, что беседа состоится в воскресенье.

Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером США, ничего об Украине без Украины. С нетерпением жду возможности снова поговорить с президентом Джо Байденом в это воскресенье, чтобы координировать наши шаги во имя мира на Украине и безопасности в Европе Владимир Зеленский президент Украины

29 декабря украинский лидер провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили усилия, направленные на мирное разрешение конфликта в Донбассе, а также предстоящие дипломатические контакты с Россией.

В последние недели в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе нападения России на Украину. Москва подчеркивает, что не имеет никаких агрессивных намерений. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал информацию о возможном вторжении пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.