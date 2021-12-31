Путин и Байден провели телефонный разговор по ключевым вопросам безопасности

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели телефонный разговор по ключевым вопросам безопасности. Стороны договорились продолжать диалог, в целом американский коллега серьезно и логично отреагировал на точку зрения российского лидера, а тот в свою очередь несколько раз подчеркнул основные положения, которых придерживается Москва. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

По его словам, Москве важен результат в виде обеспечения гарантированной безопасности страны, оформленной юридически, чего она и будет добиваться. Он добавил, что Вашингтон понимает озабоченности России, хотя имеет свои. Главы государств намерены подталкивать переговоры, которые будут вести межведомственные команды в Женеве.

Наш президент особо подчеркивал, что мы в данной достаточно сложной ситуации будем вести себя так, как вели бы США, если наступательные вооружения были бы размещены около американских границ. Наш президент пытался всячески делать несколько заходов, чтобы до Байдена хорошо дошла эта наша ключевая мысль Юрий Ушаков помощник президента России

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров Москвы с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. В документе говорится, что Вашингтон не должен создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель назвал условия России «совершенно неприемлемыми» и отметил, что это «чисто российская повестка».

Путин и Байден затронули все основные темы

Разговор между Путиным и Байденом начался в 15.35 по вашингтонскому времени (23.35 мск) в четверг, 30 декабря, и завершился в 16.25 (00.25 мск пятницы, 31 декабря), сообщили в Белом доме. В общей сложности диалог продолжался 50 минут. По словам Ушакова, стороны «субстантивно поговорили», были затронуты основные темы.

Переговоры по гарантиям будут проходить по трем трекам, в Женеве 9-10 января при участии России и США, в Вене при участии Москвы и ОБСЕ, переговоры России и НАТО стартуют 13 января, добавил помощник президента России. Главы государств будут следить за их ходом и давать указания переговорным командам.

О дате следующего разговора Путина и Байдена пока неизвестно. Возможно, они смогут побеседовать в январе, с учетом женевских переговоров. По словам Ушакова, все будет зависеть от ситуации. Если это потребуется после 10 января, не исключено, что контакт будет сращу организован.

Наступательные вооружения на Украине

Байден, в свою очередь, заверил Путина, что США не собираются размещать на Украине ударные наступательные вооружения, добавил Ушаков. Он напомнил, что российский лидер считает это одним из ключевых моментов, этот пункт также указан в документах, которые были переданы американской стороне.

Представитель администрации в Вашингтоне заявил, что Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за передвижениями и сосредоточением российских войск на украинской границе. Чиновник добавил, что Байден обсудил с Путиным необходимость деэскалации и вновь предупредил коллегу о последствиях для России в случае вторжения на территорию Украины.

По его словам, американский лидер заявил о том, что США будут прикладывать усилия для укрепления сил НАТО и предоставлять дополнительную помощь Киеву, ориентируясь на сдерживание России в этом вопросе.

О санкциях

Ушаков заявил, что Байден не дал конкретной оценки действиям Москвы, которые могут повлечь за собой санкции. По его словам, президент США упомянул о неких масштабных рестрикциях, этот вопрос обсуждался в предыдущей телефонной беседе 7 декабря, и тогда Путин назвал санкции крупной ошибкой, которая может привести к разрыву отношений между странами. Помощник президента также уточнил, что имеется в виду под разрывом отношений.

Это ничего не предполагает, потому что мы не знаем, что такое «масштабные санкции», но мы знаем, что это будет колоссальная ошибка, которая может привести к самым серьезным последствиям Юрий Ушаков помощник президента России

24 декабря вице-президент США Камала Харрис пригрозила России новыми, «самыми сильными» санкциями, которых еще не было, из-за ситуации на Украине. В ходе интервью телеканалу CBS отвечая на вопрос о том, случится ли в ближайшие несколько недель «горячая война в Европе», Харрис заявила, что Вашингтон доводит до сведения России, что не следует посягать на суверенитет Украины.

Оценка США

Высокопоставленный представитель администрации США сообщил, что переговоры Байдена и Путина были серьезными и субстантивными, а контакт был уместен в свете ожидаемых в январе дипломатических переговоров.

Тон разговора был серьезным и субстантивным. Первоочередной целью звонка было, по сути, установить тон дипломатического взаимодействия высокопоставленный представитель администрации США

Чиновник добавил, что по итогам переговоров Соединенные Штаты будут проводить консультации с союзниками по принципу «ничего о вас без вас» по вопросам, которые крайне волную партнеров. По его словам, Путин отнесся к этому с пониманием.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден указал Путину на готовность Вашингтона к решительному ответу в случае вторжения России на Украину. По ее словам, Байден выразил поддержку двустороннему диалогу о стратегической стабильности, который начнется в 2022 году.

Оценка в России

В пресс-службе Кремля заявили, что Байден подчеркнул особую ответственность США и России за обеспечение стратегической стабильности не только в Европе, но и во всем мире. Основной темой разговора стали вопросы реализации соглашений о предоставлении юридических гарантий обеспечения безопасности России.

В этом контексте Джозеф Байден подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом, а также то, что у Вашингтона нет намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения пресс-служба Кремля

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров полагает, что второй за месяц разговор между российским и американским лидерами может свидетельствовать о «сверке часов» перед переговорами делегаций. По мнению сенатора, это говорит о серьезном отношении Вашингтона к предложениям Москвы по гарантиям безопасности.

То, что за последний месяц состоялся второй разговор президентов России и США, говорит о том, что в Вашингтоне очень серьезно отнеслись к нашим предложениям по гарантиям безопасности Владимир Джабаров первый замглавы международного комитета Совфеда

По словам Джабарова, переговоры президентов комментировали западные политики, но и Байден, и «тяжеловесы» — НАТО, Германия, Франция, Великобритания старались избегать острых тем, в то время как те, кто ничего не решает, очень много говорили, в частности о том, что Россия не должна вмешиваться в вопросы продвижения Североатлантического альянса.

