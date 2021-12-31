Путин пообещал разорвать отношения с США в случае «масштабных» санкций

Помощник российского президента Юрий Ушаков раскрыл подробности о телефонном разговоре Владимира Путина с его коллегой, главой США Джо Байденом. В ходе диалога лидеры стран рассмотрели разные вопросы, включая ситуацию на Украине и риск полного разрыва сотрудничества между Россией и Штатами, передает ТАСС.

Разрыв связей

Во время разговора Байден предупредил российского коллегу, что в случае продолжения эскалации на границе Украины Запад разработает «масштабные и беспрецедентные санкции» в экономической и военной сферах. В ответ на это Путин пообещал разорвать отношения при введении новых мер.

Но наш президент сразу же отреагировал на это тем, что, если Запад все-таки решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами. И будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще Юрий Ушаков Помощник президента России

Кроме того, Путин назвал крупной ошибкой возможные санкции против России. Он особо отмечал, что потомки расценят этот шаг именно таким образом. «Таких ошибок уже немало сделано за последние 30 лет, поэтому желательно в данной ситуации таких ошибок больше не делать», — заключил Ушаков.

О санкциях

При этом в ходе разговора Байден не прокомментировал прямо действия России, за которые стране пригрозили санкциями. Ушаков отметил, что лидер США намекал на масштабные рестрикции. Этот вопрос президенты рассмотрели и во время предыдущей беседы, состоявшейся 7 декабря.

Это ничего не предполагает, потому что мы не знаем, что такое «масштабные санкции», но мы знаем, что это будет колоссальная ошибка, которая может привести к самым серьезным последствиям Юрий Ушаков Помощник президента России

24 декабря вице-президент США Камала Харрис заявила, что Россию могут ждать «самые сильные санкции» из-за ситуации на украинской границе. В интервью телеканалу CBS она проигнорировала вопрос о возможности «горячей войны в Европе» в ближайшее время и пообещала, что Вашингтон объяснит Москве необходимость сохранения суверенитета Украины.

Ситуация на Украине

В телефонной беседе Байден пообещал Путину, что США не станут размещать на Украине ударные наступательные вооружения. Это ключевой момент для российской стороны, который подчеркнул МИД России в документах по гарантиям безопасности.

Проекты соглашений с НАТО и США в этой области были представлены 17 декабря. В них содержатся призывы не рассматривать Россию как соперника, не создавать угрозу военной эскалации и не расширять НАТО на Восток.

Представитель американской администрации рассказал, что США внимательно наблюдают за передвижениями и сосредоточением российских войск на границе Украины. Он подтвердил, что Байден обсудил с Путиным неизбежность деэскалации и снова пригрозил последствиями для России при возможном вторжении на территорию республики.

Оценки диалога

В Кремле заявили, что «откровенный» разговор Путина и Байдена стал полезным для обеих сторон. В пресс-службе ведомства отдельно отметили, что российский лидер дал «исчерпывающий ответ» на возможность принятия США новых санкций против России.

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев заявил, что телефонный разговор Путина и Байдена можно сравнить с метрономом. Диалог носил серьезный характер, оба президента ожидают конкретных результатов, что является для них абсолютным приоритетом.

Лидеры США и РФ дали понять, что все идет по договоренности Адальби Шхагошев Депутат Госдумы

Однако ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук Юрий Авдеев заявил, что заявление Байдена по Украине выглядит уступкой и создает видимость компромисса. Такой итог переговоров не устраивает Россию, уверен специалист.

Дальнейшие переговоры

Точная дата нового диалога Путина с Байденом на данный момент неизвестно. Допускается, что они могут пообщаться уже в январе 2022 года. Ушаков добавил, что все зависит от ситуации и итогов переговоров по гарантиям безопасности в Женеве, которые намечены на 9-10 января.

Помощник российского президента допустил, что разговор лидеров при необходимости могут организовать сразу после 10 января.

Ранее Путин предупредил США о невозможности России отступать в ситуации с Украиной. Он отметил, что действия, которые Штаты пытаются предпринять на украинской территории, происходят «у порога нашего дома».