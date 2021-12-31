В Госдуме сравнили с метрономом разговор Путина и Байдена

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев сравнил телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена с метрономом. По его словам, он показывает, что все идет по договоренности, передает РИА Новости.

Парламентарий указал, что переговоры были очень серьезными, оба лидера ждут конкретных результатов, это важный ориентир и абсолютный приоритет. По его мнению, в настоящее время идет перелом в международной политике, поэтому заинтересованность Москвы и Вашингтона в диалоге очевидна.

«Дипломатические струны очень натянуты, и очень важно, чтобы они не порвались раньше времени, потому что очень много разговоров сегодня вокруг предстоящих переговоров. Лидеры США и РФ дали понять, что все идет по договоренности», — указал Шхагошев.

По мнению депутата, у Путина есть преимущество, поскольку Байдену тяжелее: у США множество внутренних проблем, в том числе президент имеет меньше сторонников среди государственных институтов. В качестве примера он привел конгресс, который ставит «политические подножки» главе Белого дома, а также падение его рейтингов, в то время как за российским лидером — страна и парламент.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Байден обсудили вопрос обеспечения гарантий безопасности со стороны США. Стороны договорились продолжать диалог, в целом американский коллега серьезно и логично отреагировал на точку зрения российского лидера, а тот в свою очередь несколько раз подчеркнул основные положения, которых придерживается Москва.

Разговор между российским и американским лидерами начался в 15.35 по вашингтонскому времени (23.35 мск) в четверг, 30 декабря, и завершился в 16.25 (00.25 мск пятницы, 31 декабря), сообщили в Белом доме. В общей сложности диалог продолжался 50 минут. По словам Ушакова, стороны «субстантивно поговорили», были затронуты основные темы.

