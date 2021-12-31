В России рассказали о создающем видимость уступки заявлении Байдена по Украине

Ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук Юрий Авдеев рассказал, что заявление президента США Джо Байдена об отказе разместить американские наступательные вооружения на Украине лишь выглядит уступкой и создает видимость компромисса, но таковым не является. Об этом сообщает РИА Новости.

«От того, что Байден заявил, что США не будут размещать вооружения на Украине, радости мало. Со стороны США ситуация выглядит критически, судя по всему, они испытывают серьезное напряжение, которое пытаются не выказывать... С их стороны это якобы уступка, но эта уступка нас не устраивает», — подчеркнул эксперт.

По словам Авдеева, то, что Соединенные Штаты приняли решение не размещать ударные вооружения на украинской территории не означает, что они в принципе отказались от присутствия в этой стране. Такое обстоятельство не приемлемо для Москвы.

Эксперт заключил, что позиция Путина, Министерства обороны и МИД России согласована и направлена на то, чтобы установить паритет сил между российскими интересами и действиями США.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Байден заверил Путина, что США не собираются размещать на Украине ударные наступательные вооружения. Глава российского государства считает это одним из ключевых моментов, этот пункт также указан в документах, которые были переданы американской стороне.

Разговор между российским и американским лидерами начался в 15.35 по вашингтонскому времени (23.35 мск) в четверг, 30 декабря, и завершился в 16.25 (00.25 мск пятницы, 31 декабря), сообщили в Белом доме. В общей сложности диалог продолжался 50 минут. По словам Ушакова, стороны «субстантивно поговорили», были затронуты основные темы.