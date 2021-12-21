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Путин предупредил США о невозможности России отступать в ситуации с Украиной

Путин: России некуда дальше отступать из-за планов США по Украине

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

США и их союзники должны понять, что России просто некуда дальше отступать из-за планов Вашингтона на Украине. Об этом предупредил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«То, что они сейчас делают на территории Украины или пытаются и планируют делать, это же не за тысячу километров от нашей национальной границы, это у порога нашего дома», — пояснил глава государства.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности. Согласно документу, Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.

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Варвара Кошечкина
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