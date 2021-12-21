Путин назвал последствия появления инфраструктуры НАТО на Украине

Если инфраструктура НАТО будет двигаться дальше, а также появится на Украине, подлетное время ракет будет сокращено до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до пяти. Такие последствия назвал президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Как отметил глава государства, для России это самый серьезный вызов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия обсуждает отношения с НАТО со своими союзниками на территории бывшего СССР. С большинством стран, которые расположены на территории бывшего Советского Союза, РФ связывают союзнические обязательства в рамках ОДКБ, а также других структур, уточнил он.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности. Согласно документу, Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.