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Кремль рассказал об обсуждении отношений с НАТО со своими союзниками

Песков: РФ обсуждает отношения с НАТО со своими союзниками на территории бывшего СССР
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россия обсуждает отношения с НАТО со своими союзниками на территории бывшего СССР. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, с большинством государств, расположенных на территории бывшего Советского Союза, Россию связывают союзнические обязательства в рамках ОДКБ, а также других структур.

17 декабря министерство иностранных дел России опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Согласно документу, Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.

Позже глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что в случае продолжительного давления на РФ со стороны НАТО Москва даст военный ответ.

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Юлия Ямпольская
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