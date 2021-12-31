В Кремле оценили разговор Путина и Байдена

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена оказался полезен обеим сторонам, оценили в пресс-службе Кремля по итогам беседы двух лидеров. Об этом пишет ТАСС.

«В целом разговор носил откровенный и деловой характер и, безусловно, был полезен обеим сторонам. Условлено о продолжении регулярных контактов на высшем уровне», — говорится в сообщении. Также указывается, что в ходе разговора президенты обменялись новогодними поздравлениями и наилучшими пожеланиями.

При этом главной темой беседы стали вопросы запуска переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности РФ. Путин подробно объяснил принципиальные подходы, заложенные в основу российских проектов договоренностей с Соединенными Штатами и НАТО. «Результатом совместной работы должны стать твердые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ», — заявили в Кремле.

Кроме того, российский лидер дал «исчерпывающий ответ» на упомянутый Байденом вариант принятия «масштабных санкций» против России при эскалации ситуации вокруг Украины.

Вечером 30 декабря президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор. Диалог начался в 15:35 по вашингтонскому времени (23:35 мск) в четверг, 30 декабря, и завершился в 16:25 (00:25 мск пятницы, 31 декабря).