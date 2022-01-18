Володин заявил о попытках НАТО оккупировать Украину

НАТО стремится оккупировать Украину и ведет информационную подготовку к продвижению сил на украинскую территорию. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.

«Их советники уже там, инструкторы там, а сейчас они думают, как им обосновать ввод войск. Иными словами, НАТО стремится оккупировать Украину», — заявил Володин.

По его словам, в последние месяца американские конгрессмены и представители Госдепа пугают весь мир якобы предстоящим вторжением России. «Совершенно очевидно, Вашингтон пытается оправдать свою экспансию и продвижение войск НАТО к российским границам», — считает спикер Госдумы. Он также добавил, что в связи с этим важно вести диалог по гарантиям безопасности.

В последние месяцы на Западе и в Киеве звучат заявления, что Россия готовит военное вторжение на Украину. Кремль отрицает наличие каких-либо агрессивных планов.

