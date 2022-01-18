Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Володин заявил о попытках НАТО оккупировать Украину

Спикер Госдумы Володин заявил, что НАТО стремится оккупировать Украину

Фото: Globallookpress.com

НАТО стремится оккупировать Украину и ведет информационную подготовку к продвижению сил на украинскую территорию. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.

«Их советники уже там, инструкторы там, а сейчас они думают, как им обосновать ввод войск. Иными словами, НАТО стремится оккупировать Украину», — заявил Володин.

По его словам, в последние месяца американские конгрессмены и представители Госдепа пугают весь мир якобы предстоящим вторжением России. «Совершенно очевидно, Вашингтон пытается оправдать свою экспансию и продвижение войск НАТО к российским границам», — считает спикер Госдумы. Он также добавил, что в связи с этим важно вести диалог по гарантиям безопасности.

В последние месяцы на Западе и в Киеве звучат заявления, что Россия готовит военное вторжение на Украину. Кремль отрицает наличие каких-либо агрессивных планов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Россия и Белоруссия рассмотрели возможное привлечение всего военного потенциала
Белорусские пограничники пообещали стрелять на поражение
В Госдуме назвали список малоизвестных льгот для россиян
Сын Леонида Куравлева рассказал о состоянии отца
Забивший до смерти косулю на дороге россиянин получил срок из-за наркотиков
Представитель Емельяненко прокомментировал задержание менеджера бойца
В ФРГ назвали позицию главы МИД Бербок несоответствующей политической реальности
В российском регионе во время уборки снега повредили десятки автомобилей
В Гонконге решили уничтожить две тысячи хомяков из-за COVID-19
В ФРГ подчеркнули отсутствие альтернативы стабильным отношениям с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter