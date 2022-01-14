Белый дом ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что ей пока нечего сообщить о возможности встречи президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. Она ответила на вопрос во время регулярного брифинга, ее цитирует РИА Новости.

По словам Псаки, у нее нет информации относительно встречи президентов после переговоров о безопасности.

«Мне нечего вам спрогнозировать на этом фронте», — сказала она, оценив ситуацию после саммита.

«Люди разъезжаются назад по своим столицам, они обсудят, оценят, посмотрят на ситуацию. Так что в отношении дальнейших шагов нам нужно посмотреть, мы будем больше знать в ближайшие дни», — заключила Псаки.

Ранее в январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что готовности для разговора между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным по гарантиям безопасности пока нет. «Еще раз повторяю, общая картина пока не составлена, было бы наивным полагать, что один раунд переговоров даст исчерпывающий результат, но повода для оптимизма пока не так много, работа будет продолжена», — рассказал представитель Кремля.