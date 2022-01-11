Песков заявил об отсутствии готовности для разговора Путина и Байдена

Готовности для разговора между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным по гарантиям безопасности пока нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии прогресса в диалоге по вопросу безопасности, передает РИА Новости.

«Очевидно, что пока нет готовности для разговора на высшем уровне. Еще раз повторяю, общая картина пока не составлена, было бы наивным полагать, что один раунд переговоров даст исчерпывающий результат, но повода для оптимизма пока не так много, работа будет продолжена», — рассказал представитель Кремля.

Ранее в Женеве завершились переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США. Как уточнил официальный представитель Госдепа, в общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продолжалась около 7,5 часов.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков оценил переговоры с США и заявил, что у Москвы нет уверенности, что Вашингтон станет выполнять юридически оформленные договоренности о гарантиях безопасности, если стороны заключат соглашение.

