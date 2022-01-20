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Байден оценил вероятность вступления Украины в НАТО

Президент США Байден: вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшее время невелика
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции заявил, что Украина вряд ли станет членом альянса НАТО в ближайшее время из-за невыполненных требований в сфере демократии. Его слова предает ТАСС.

«Вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшее время невелика, если исходить из того, сколько работы им предстоит сделать в сфере демократии», — пояснил американский лидер.

В ходе пресс-конференции глава Белого дома также заявил, что российский президент Владимир Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые Вашингтон готовит на случай эскалации ситуации вокруг Украины. «Он никогда не видел таких санкций, как те, которые я пообещал ввести, если он совершит этот шаг», — сказал Байден.

Марина Совина
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