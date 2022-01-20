Байден пригрозил России невиданными санкциями

Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые Вашингтон готовит на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной первой годовщине своего президентства, пишет РИА Новости.

На вопрос о том, почему угроза новых ограничений должна повлиять на президента России, глава Белого дома ответил: «Потому что он никогда не видел таких санкций, как те, которые я пообещал ввести, если он совершит этот шаг».

Ранее в конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. Конгрессмены задумались о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России. Также предлагают ввести санкции против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2». Кроме того, если ситуация обострится, США может потребовать отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.

