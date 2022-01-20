На Украине предложили ввести упреждающие санкции против России

Министр обороны Украины Алексей Резников предложил незамедлительно ввести упреждающие санкции против России. По его мнению, это позволит предотвратить якобы назревающий российско-украинский конфликт. Такое заявление он сделал в интервью BBC.

По его словам, Россия ведет против Украины гибридную атаку, и ответ Киева на нее мог бы тоже быть гибридным.

«Уверен, что США и Соединенное Королевство вместе с европейскими партнерами могли бы делать больше для нашей обороны. В экономической сфере — санкции, например, которые можно было бы ввести до вторжения, а не после. Сделать это "до", а не "после" — исключительно важный шаг. Мы можем остановить и сдержать их (Россию - прим. «Ленты.ру»)», — заявил глава Минобороны.

Он призвал западных партнеров показать Москве, что вторжение на Украину дорого обойдется, и что санкции могут быть введены незамедлительно. Резников заверил, что промедление в этом вопросе обернется для Европы масштабными потерями, поскольку конфликт между Россией и Украиной приведет к большим жертвам и спровоцирует наплыв беженцев в страны Евросоюза.

«Это будет бедствие не только для Украины, но и для Европы, поскольку несколько миллионов мигрантов, наших беженцев, соберутся у украинско-польской границы и, вероятно, также у польско-немецкой», — предупредил Резников.

Ранее президент США Джо Байден пообещал России невиданные санкции из-за Украины, которых его российский коллега Владимир Путин «еще никогда не видел». Он назвал возможное вторжение России на Украину катастрофой для Москвы. Американский лидер также пригрозил российским банкам, заявив, что они не смогут проводить операции с долларами в случае вторжения России на Украину.

