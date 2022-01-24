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Объявленный «пророссийским лидером» украинский экс-депутат пожаловался на угрозы

Экс-депутат Рады Мураев: заявления Британии о «пророссийском лидере» привели к сотне угроз
Евгений Мураев

Евгений Мураев. Фото: Vladislav Musienko/ Reuters

Экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев, объявленный «пророссийским лидером», которого спецслужбы якобы планируют привести к власти на Украине, в интервью газете Independent пожаловался на сотни угроз в социальных сетях.

Политик подчеркнул, что создалась опасная ситуация, которая раскладывает общество в то время, когда предпринимаются усилия по предотвращению войны. Он также назвал сказками заявления МИД Великобритании и заявил, что рассматривает возможность подать в суд на британское правительство.

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Мураев добавил, что понятия не имеет, почему министр иностранных дел Лиз Трасс выступила с подобными утверждениями, и предположил, что она была введена в заблуждение некоторыми силами на Украине и повторила за ними без проверки фактов.

«Думаю, что я и некоторые другие люди оказались ввязаны в геополитическую конфронтацию между США, Великобританией, НАТО и Россией», — подчеркнул бывший депутат. Он заключил, что не вовлечен в заговор и не собирается становиться частью правительства, навязанного «иностранными оккупантами».

Ранее Мураев заявил о «подставе» со стороны ведомства. Экс-депутат Рады заявил, что МИД Британии подставил человек «не в теме» и передал ведомству бумаги о его связях с Россией. Политик планирует дождаться опровержения или доказывать свое право в суде.

23 января МИД Великобритании сообщил, что российские власти планируют посадить в Киеве «лояльного, пророссийского лидера». В российском МИД подчеркнули, что данная дезинформация подтверждает, что страны НАТО во главе с англосаксами добиваются эскалации напряжения вокруг Украины.

Марина Совина
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