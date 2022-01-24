Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, «объявленный пророссийским лидером в Киеве» МИД Великобритании, заявил о «подставе» со стороны ведомства. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Channel 4.

Экс-депутат Рады заявил, что МИД Британии подставил человек «не в теме» и передал ведомству бумаги о его связях с Россией. Политик планирует дождаться опровержения или доказывать свое право в суде. Он стремится показать, чем руководствуется «министерство иностранных дел Великобритании, тиражируя подобные фейки».

Ранее Мураев посоветовал Велиобритании подозревать другого кандидата в связях с Россией. Он назвал себя «патриотом своей страны» и обвинил Лондон в глупости и абсурдности суждений.

23 января МИД Великобритании сообщил, что российские власти планируют посадить в Киеве «лояльного, пророссийского лидера». В российском МИД подчеркнули, что данная дезинформация подтверждает, что страны НАТО во главе с англосаксами добиваются эскалации напряжения вокруг Украины.