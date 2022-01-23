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Экс-депутат Рады ответил назвавшей его пророссийским Британии

Экс-депутат Рады посоветовал Британии подозревать другого кандидата в связях с Россией

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев, который МИД Великобритании заподозрил в связи с российскими властями, в интервью The Telegraph назвал себя «патриотом своей страны» и посоветовал британской разведке «подозревать другого кандидата».

«Если я ничего не упустил, у них (у России) есть другой кандидат, и они даже не скрывают этого​​​. Я патриот своей страны», — заявил Мураев. Он назвал утверждения Лондона глупыми и абсурдными.

По мнению газеты, другим кандидатом, на которого указал Мураев, может быть глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук, с которым у Мураева существует коммерческий конфликт.

В интервью другой британской газете Мураев заявил, что «министерство иностранных дел Великобритании, кается, запуталось». «Вы сделали мой вечер», — заявил Мураев. Он напомнил, что находится под российскими санкциями и ему запрещен въезд в страну.

Ранее МИД Великобритании сделал заявление о том, что российские власти планируют посадить в Киеве «лояльного, пророссийского лидера». «У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство стремится установить пророссийского лидера в Киеве, поскольку оно рассматривает вопрос о вторжении и оккупации Украины», — говорится в документе.

В российском МИД указали, что распространенная британским офисом дезинформация — «еще одно свидетельство того, что именно странны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины».

Марина Совина
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