Бывший депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев, который МИД Великобритании заподозрил в связи с российскими властями, в интервью The Telegraph назвал себя «патриотом своей страны» и посоветовал британской разведке «подозревать другого кандидата».

«Если я ничего не упустил, у них (у России) есть другой кандидат, и они даже не скрывают этого​​​. Я патриот своей страны», — заявил Мураев. Он назвал утверждения Лондона глупыми и абсурдными.

По мнению газеты, другим кандидатом, на которого указал Мураев, может быть глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук, с которым у Мураева существует коммерческий конфликт.

В интервью другой британской газете Мураев заявил, что «министерство иностранных дел Великобритании, кается, запуталось». «Вы сделали мой вечер», — заявил Мураев. Он напомнил, что находится под российскими санкциями и ему запрещен въезд в страну.

Ранее МИД Великобритании сделал заявление о том, что российские власти планируют посадить в Киеве «лояльного, пророссийского лидера». «У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство стремится установить пророссийского лидера в Киеве, поскольку оно рассматривает вопрос о вторжении и оккупации Украины», — говорится в документе.

В российском МИД указали, что распространенная британским офисом дезинформация — «еще одно свидетельство того, что именно странны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины».