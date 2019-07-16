Украинский депутат рассказал о гостеприимной России

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович прокомментировал свою поездку в Россию. Об этом он рассказал в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, его вместе с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко в Москве приняли очень гостеприимно. Нас слушали, — сказал он, пояснив, что встреча проходила в формате полноценного диалога. Рабинович рассказал, что после протокольной части он попросил премьер-министра России Дмитрия Медведева пойти пообщаться «по-человечески». «Все хотят договариваться», — подчеркнул он.

Депутат отметил, что целью поездки было поддержание контактов. «Если мы разорвем отношения — вообще ничего не будет. Вне диалога — пропасть», — резюмировал он.

10 июля глава политсовета «Оппозиционной платформы» Виктор Медведчук и сопредседатели партии Юрий Бойко и Вадим Рабинович в очередной раз встретились Медведевым в Москве. Стороны обсудили политику президента Украины Владимира Зеленского и его команды, ситуацию в Донбассе, а также газовый спор Москвы и Киева.

15 июля партия «Голос» солиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука выступила с инициативой ввести уголовную ответственность за сепаратные переговоры с представителями России.

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