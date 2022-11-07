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14:02, 7 ноября 2022Бывший СССР

На Украине решили национализировать принадлежащие олигархам предприятия

Украинские власти решили национализировать «Укрнафту», «Укртатнафту» и «Мотор Сич»

Фото: РИА Новости

Украинские власти приняли решение национализировать часть принадлежащих олигархам предприятий. В их число вошли «Укрнафта», «Укртатнафта» и «Мотор Сич», сообщает «Экономическая правда».

По словам собеседника издания в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), а также миноритарных акционеров «Укрнафты», 6 ноября НКЦБФР приняла решение о принудительном отчуждении акций «Укрнафты», «Укртатнафты», «Мотор Сич», «АвтоКрАЗ» и «Запорожтрансформатор» в пользу государства.

Акции «Укрнафты», одной из крупнейших украинских нефтедобывающих компаний, частично принадлежат компаниям олигарха Игоря Коломойского (42 процента). Государству в лице компании «Нафтогаз» принадлежит 50 процентов, остальное поделено между миноритарными акционерами. Кроме того, олигарх владеет 60 процентами компании «Укртатнафта».

Предприятием «Мотор Сич» до недавнего времени владел бизнесмен Вячеслав Богуслаев. В 2017 году он продал 56 процентов акций китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Позже акции компании были арестованы, а Богуслаева обвинили в госизмене.

Ранее стало известно, что Кабинет министров Украины уволил главу «Нафтогаза» Юрия Витренко. Новым руководителем предприятия станет министр регионального развития Алексей Чернышов.

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Алевтина Запольская
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