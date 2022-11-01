Кабмин Украины уволил главу «Нафтогаза»

Кабинет министров Украины уволил главу «Нафтогаза» Витренко

Кабинет министров Украины уволил главу «Нафтогаза» Юрия Витренко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

По словам депутата, новым главой компании, вероятнее всего, станет министр регионального развития Алексей Чернышов.

Гончаренко также отметил, что решение об увольнении Витренко было принято Кабмином единогласно. Это, считает он, может говорить о том, что причиной увольнения главы «Нафтогаза» могли стать не результаты его работы, а политическая воля.

Ранее украинское издание «Экономическая правда» сообщило, что Витренко подал заявление об отставке.

В октябре глава «Нафтогаза» предупредил украинцев о «худшей в истории» зиме, которая будет сопровождаться перебоями в подаче электричества и отопления.