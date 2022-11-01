Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:36, 1 ноября 2022Бывший СССР

Кабмин Украины уволил главу «Нафтогаза»

Кабинет министров Украины уволил главу «Нафтогаза» Витренко

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Кабинет министров Украины уволил главу «Нафтогаза» Юрия Витренко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

По словам депутата, новым главой компании, вероятнее всего, станет министр регионального развития Алексей Чернышов.

Гончаренко также отметил, что решение об увольнении Витренко было принято Кабмином единогласно. Это, считает он, может говорить о том, что причиной увольнения главы «Нафтогаза» могли стать не результаты его работы, а политическая воля.

Ранее украинское издание «Экономическая правда» сообщило, что Витренко подал заявление об отставке.

В октябре глава «Нафтогаза» предупредил украинцев о «худшей в истории» зиме, которая будет сопровождаться перебоями в подаче электричества и отопления.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Швеция и Финляндия допустили размещение ядерного оружия у границ с Россией
SpaceX на мощнейшей в мире ракете запустила секретный спутник
В Германии нежелание сотрудничать с Россией назвали историческим беспамятством
В США заявили об окончании обучения украинских зенитчиков на ЗРК NASAMS
В Челябинске открылся центр трансплантации костного мозга
Оценена возможность боестолкновений в Новой Каховке
Макрон пообещал Зеленскому помочь укрепить противовоздушную оборону
Германия потребовала от Сербии выбрать между Евросоюзом и Россией
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Власти оценили объем добычи нефти в России в октябре
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.