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17:39, 24 октября 2022Бывший СССР

Украинцев предупредили о «худшей в истории» зиме

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко предрек Украине худшую в истории страны зиму

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Предстоящая зима будет для Украины «худшей в истории», заявил глава энергетической компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в интервью изданию Нandelsblatt.

По словам Витренко, ожидаются постоянные перебои с электричеством, а также проблемы с отоплением. «Мы готовимся к этому, но, конечно, это не на 100 процентов», — предупредил он, добавив, что Украина нуждается в помощи партнеров.

Глава «Нафтогаза» отметил, что на Украине разрушены около 40 процентов объектов электроэнергетики, в связи с чем приходится «снова и снова» отключать электричество. Кроме того, уничтожены все нефтеперерабатывающие заводы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей страны по возможности сократить потребление электричества с 17 до 23 часов. Также он предупредил об ограничении поставок электричества в ряде городов. По словам главы государства, это необходимая мера для стабильной работы энергосистемы страны.

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Варвара Кошечкина
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