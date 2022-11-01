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11:09, 1 ноября 2022Бывший СССР

Глава «Нафтогаза Украины» подал в отставку

«Экономическая правда»: глава «Нафтогаза Украины» Витренко подал в отставку

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко подал в отставку. Об этом сообщило украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на собственные источники в компании и парламенте.

По данным издания, пост главы компании в скором времени займет действующий министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

Согласно процедуре, Витренко должен был уволить Наблюдательный совет «Нафтогаза», но при его отсутствии сделать это может Кабинет министров Украины, который в настоящее время выполняет функции набсовета.

В апреле 2021 года Кабмин Украины распустил Наблюдательный совет Нафтогаза и уволил главу компании Андрея Коболева, назначив на его место Юрия Витренко.

Ранее Витренко предупредил украинцев о «худшей в истории» зиме — в стране ожидаются постоянные перебои с электричеством, а также проблемы с отоплением.

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Алевтина Запольская
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