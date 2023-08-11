Минобороны Украины попало в скандал из-за закупки курток по завышенной цене

МО Украины попало в скандал из-за закупки курток для ВСУ по завышенной цене

Министерство обороны Украины попало в коррупционный скандал из-за закупки курток для Вооруженных сил республики (ВСУ) по завышенной втрое цене. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели».

В СМИ обнаружили, что осенью 2022 года ведомство заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для украинских военных. В частности, в одной из партий компания должна была поставить 4900 курток общей стоимостью 142 тысячи долларов, однако в итоге их закупочная цена выросла до 421 тысячи долларов.

«По дороге между турецкой и украинской таможнями куртки магически превратились из "камуфляжных" в "зимние воздухозащитные" и на этом превращении набрали государственный вес с 29 до 86 долларов за штуку», — сообщают журналисты.

В издании также отметили, что компания-поставщик оказалась не турецкой и принадлежала украинцу Роману Плетневу из Запорожья. По факту совершенных закупок Голосеевский районный суд Киева возбудил уголовное дело. В материалах суда по нему утверждается, что поставленные в ВСУ ветровлагозащитные зимние куртки и брюки «не соответствовали техническим условиям, прописанным в договоре».

Ранее на Украине объяснили причины роста числа коррупционных скандалов в республике. По словам одного из неназванных представителей властей страны, рост коррупции связан с отсутствием побед ВСУ и дипломатических успехов.