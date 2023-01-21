На Украине сообщили о разворовывании бюджета Минобороны на провизию для ВСУ

«Зеркало недели»: Минобороны Украины разворовывает бюджет для снабжения провизией ВСУ

Министерство обороны разворовывает бюджет, выделенный на снабжение тыловых частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) провизией. Об этом в своем расследовании сообщает издание «Зеркало недели».

Источник в ведомстве передал журналистам издания договор Минобороны Украины с компанией «Актив Компани» об оказании услуг по организации питания в воинских частях, расположенных в регионах вдали от линии соприкосновения — Полтавской, Киевской, Сумской, Житомирской и других. Сумма договора составила 371 миллион долларов.

Журналисты отмечают, что указанные в документе цены на продукты сильно завышены по сравнению с ценами в розничных магазинах, не говоря уже об оптовых закупках. Этот ценник не оправдывается затратами на логистику, так как части, для которых предназначается питание, находятся в тылу.

Кроме того, среди продуктов, которые планирует закупать Минобороны, нашли охлажденных осетров.

Авторы публикации уверены, что министерство заключило контракт с компанией-прокладкой, чтобы наживаться на поставках продовольствия. Также подчеркивается, что «Актив Компани» уже попадала в поле зрения правоохранителей, а в 2021 году ей аннулировали свидетельство плательщика НДС из-за отсутствия поставок и неподачи деклараций.

Ранее в Росгвардии сообщили, что нашли документы ВСУ, указывающие на воровство военного имущества в украинских воинских частях.

