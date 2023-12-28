Бывшая офицер Пентагона Коффлер: Байден подписал Украине смертный приговор

Президент США Джо Байден продолжает придерживаться стратегии по подталкиванию Украины в НАТО, что для республики равносильно смертному приговору. Об этом рассказала в статье для Newsweek бывшая сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер.

Офицер напомнила, что Конгресс отложил вопрос о финансировании Украины со стороны США до января, несмотря на сопротивление Белого дома. По ее мнению, независимо от того, поступит ли Киеву военная поддержка и в каком объеме, судьба страны ясна: еще больше жертв и разрушений в будущем году. А за уничтожение Украины и украинцев несет ответственность Байден, подчеркнула Коффлер.

Экс-сотрудница Пентагона отметила, что ждать от Москвы полного принятия ситуации, когда соседняя страна окажется поглощена альянсом, было бы «просто некомпетентно». «Ни один здравомыслящий военачальник не позволил бы враждебному альянсу расположиться в тысяче миль от своей границы. Ни один главнокомандующий США не позволил бы Китаю или России разместить свои войска в Мексике или Канаде», — сравнила Ребекка Коффлер.

Офицер считает, что американский лидер решил использовать свой народ «в качестве дойной коровы, а украинцев — в качестве пушечного мяса». И все это подается так, будто США помогают самой коррумпированной стране Европы «бороться за свою демократию».

Сегодняшний итог действий администрации президента США — разрушение инфраструктуры, промышленности Украины, массовый отток людей из страны. «И все же Байден продолжает попытки заставить конгресс выделить еще миллиарды для киевского режима, уверяя американцев, что победа не за горами. Если конгресс не остановит Байдена, резня украинцев будет продолжаться до 2024 года и далее», — заключила экс-сотрудница Пентагона.

Ранее отставной капитан первого ранга американских ВМС Гарри Табах заявил, что Соединенные Штаты никогда не стремились обеспечить победу Украины в конфликте с Россией. Согласно его прогнозу, Вашингтон усадит Киев за стол переговоров к президентским выборам в США в конце 2024 года.