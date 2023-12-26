Капитан ВМС США Табах: Вашингтон никогда не хотел, чтобы Украина победила

Соединенные Штаты никогда не стремились обеспечить победу Украины в конфликте с Россией. Вскоре Вашингтон заставит Киев вести переговоры с Москвой, рассказал отставной капитан первого ранга американских ВМС Гарри Табах в интервью YouTube-каналу Politeka.

«Администрация Байдена ни разу не сказала, что их цель — победа Украины, ни разу. Они говорили, что их цель — чтобы Украина была независимая, , но никогда не сказали "победа"», — объяснил военный.

По словам Табаха, украинцы полностью провалились на дипломатическом фронте. Он также обратил внимание, что действия и заявления жителей Украины привели к недовольству ряда стран.

Помимо этого, как отметил Таабах, Вашингтон усадит Киев за стол переговоров к президентским выборам в США в конце 2024 года. Он также призвал украинцев готовиться к поражению в конфликте с Россией.

Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что капитуляция Украины будет первым крупным поражением НАТО с момента его создания.

Кроме того, экс-сотрудник Пентагона подчеркнул, что альянс и Украина сейчас испытывают не самые лучшие времена, так как страны блока не могут набрать необходимое количество людей в свои вооруженные силы,

В свою очередь, журналист газеты Wall Street Journal (WSJ) Джеральд Бейкер назвал президента России Владимира Путина геополитическим победителем 2023 года.