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15:41, 20 декабря 2023Мир

В США возможную капитуляцию Украины назвали главным поражением НАТО

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: капитуляция Украины будет главным провалом НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Капитуляция Украины будет первым крупным поражением НАТО с момента его создания. О возможном главном провале Североатлантического альянса за всю его историю заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для сайта Weapons and Strategy.

«В случае капитуляции Украины, а именно этого Россия сейчас хочет, НАТО потерпит крупное поражение, первое с момента создания альянса в апреле 1949 года», — отметил он.

Экс-сотрудник Пентагона подчеркнул, что альянс и Украина сейчас испытывают не самые лучшие времена, поскольку страны блока не могут набрать необходимое количество людей в свои вооруженные силы, а их военная техника продемонстрировала плохие результаты в ходе украинского конфликта.

Ранее американское издание Military Watch Magazine сообщило, что перспектив на положительный исход ситуации на поле боя у Вооруженных сил Украины (ВСУ) все меньше из-за отсутствия помощи от стран Запада. Ситуация также осложняется тем, что США потеряли интерес к финансированию Украины из-за «с треском провалившегося» контрнаступления ВСУ.

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      Семен Александров
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