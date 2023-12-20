Путина назвали геополитическим победителем года

Журналист WSJ Бейкер: президент Путин стал геополитическим победителем 2023 года

Президента РФ Владимира Путина признали геополитическим победителем 2023 года. Так российского лидера назвал журналист газеты Wall Street Journal (WSJ) Джеральд Бейкер.

«Я не рад объявить Владимира Путина геополитическим победителем этого года», — признает в своей статье обозреватель. По его словам, успех российского президента обусловлен провалом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также тем, что экономика РФ выдержала давление антироссийских санкций. На фоне этого военная поддержка Киева со стороны западных союзников дает слабину.

В начале декабря американский журнал Time назвал Путина претендентом на звание «Человек года». В прошлый раз российскому президенту присудили это звание в 2007 году, кроме того, он неоднократно попадал в список ста наиболее влиятельных людей года по версии издания.