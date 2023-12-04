Журнал Time назвал Путина претендентом на звание «Человек года»

Журнал Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание «Человек года»

Американский журнал Time назвал президента России Владимира Путина претендентом на звание «Человек года». Об этом сообщается на сайте издания.

Time включил российского президента в шорт-лист претендентов на звание «Человек года». Также в этот список попали глава КНР Си Цзиньпин, британский король Карл III, прокуроры, выдвинувшие обвинения экс-президенту США Дональду Трампу, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, участвовавшие в забастовке актеры и сценаристы Голливуда, американская певица Тейлор Свифт, глава компании OpenAI Сэм Альтман и кукла Барби.

Отмечается, что в 2007 году журнал Time уже называл Путина «Человеком года». Также российский лидер неоднократно попадал в список ста наиболее влиятельных людей года по версии журнала.

В 2022 году «Человеком года» по версии журнала Time стал президент Украины Владимир Зеленский. В 2021 году победителем в этой номинации был американский предприниматель Илон Маск.