Журнал Time назвал Путина претендентом на звание «Человек года»
Американский журнал Time назвал президента России Владимира Путина претендентом на звание «Человек года». Об этом сообщается на сайте издания.
Time включил российского президента в шорт-лист претендентов на звание «Человек года». Также в этот список попали глава КНР Си Цзиньпин, британский король Карл III, прокуроры, выдвинувшие обвинения экс-президенту США Дональду Трампу, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, участвовавшие в забастовке актеры и сценаристы Голливуда, американская певица Тейлор Свифт, глава компании OpenAI Сэм Альтман и кукла Барби.
Отмечается, что в 2007 году журнал Time уже называл Путина «Человеком года». Также российский лидер неоднократно попадал в список ста наиболее влиятельных людей года по версии журнала.
В 2022 году «Человеком года» по версии журнала Time стал президент Украины Владимир Зеленский. В 2021 году победителем в этой номинации был американский предприниматель Илон Маск.