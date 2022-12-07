Time назвал Зеленского «Человеком года»

Президент Украины Владимир Зеленский стал «Человеком года» по версии журнала Time

Американский журнал Timе назвал «Человека года». Соответствующая информация появилась на сайте издания.

«Человеком года» по версии журнала Time стал президент Украины Владимир Зеленский, а также «дух Украины».

В 2021 году журнал признал «Человеком года» предпринимателя, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска. Журнал тогда обратил внимание на заинтересованность бизнесмена в вопросах изменения климата, развития искусственного интеллекта и использования криптовалют. Также уточнялось, что SpaceX обогнала другие американские компании, в том числе Boeing, в космической гонке.

В 2020 году победителями в этой номинации стали сразу два человека — президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. Редакция Time назвала Байдена избранным президентом США и отметила, что он очень серьезно относится к пандемии COVID-19.

Журнал Time выбирает «Человека года» ежегодно с 1927 года.