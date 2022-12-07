Time назвал Зеленского «Человеком года»
Американский журнал Timе назвал «Человека года». Соответствующая информация появилась на сайте издания.
«Человеком года» по версии журнала Time стал президент Украины Владимир Зеленский, а также «дух Украины».
В 2021 году журнал признал «Человеком года» предпринимателя, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска. Журнал тогда обратил внимание на заинтересованность бизнесмена в вопросах изменения климата, развития искусственного интеллекта и использования криптовалют. Также уточнялось, что SpaceX обогнала другие американские компании, в том числе Boeing, в космической гонке.
В 2020 году победителями в этой номинации стали сразу два человека — президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. Редакция Time назвала Байдена избранным президентом США и отметила, что он очень серьезно относится к пандемии COVID-19.
Журнал Time выбирает «Человека года» ежегодно с 1927 года.