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18:26, 15 января 2024Бывший СССР

Украинский журналист пожаловался на угрозы из-за материалов о коррупции в Киеве

Украинский журналист Николов рассказал об угрозах из-за материалов о коррупции

Фото: Roman Synkevych / Unsplash

Украинский журналист Юрий Николов пожаловался на угрозы и запугивания из-за его материалов о коррупции в Киеве. Об этом он рассказал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Вчера вечером мне и моим соседям устроили скандал. Какие-то чуваки ломились в дверь, кричали, чтобы я шел служить, обклеили дверь бумажками. Меня не было дома», — написал Николов, уточнив, что неизвестные пытались лишь испугать его.

Журналист добавил, что год назад бывший министр обороны Украины Алексей Резников просил Службу безопасности Украины (СБУ) завести на него дело за подрыв обороноспособности страны за статьи о коррупции в армии.

Он написал, что Резникова в итоге уволили, а его не посадили. «Но я вижу, что кто-то решил изменить этот расклад. Вот интересно: для чего?» — задался вопросом Николов, подчеркнув, что не перестанет писать об украинской коррупции.

Ранее глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины Александр Новиков заявил, что множеству чиновников, обвиненных в участии в коррупционных схемах, удается уйти от ответственности по вине судебно-правовой системы.

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      Алевтина Запольская
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