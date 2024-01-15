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17:01, 15 января 2024Бывший СССР

На Украине заявили об уходе множества коррупционеров от ответственности

НАПК Украины: множество коррупционеров уходит от ответственности по вине системы

Фото: Roman Synkevych / Unsplash

На Украине множеству чиновников, обвиненных в участии в коррупционных схемах, удается уйти от ответственности по вине судебно-правовой системы. Об этом заявил глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины Александр Новиков в интервью для издания «Укринформ».

Новиков уверен, что неотвратимость ответственности за коррупцию на Украине зависит от органа, который проводит проверку. Коррупционеров ждет наказание только в том случае, если за дело взялись в Национальном антикоррупционном бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуре или в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).

«Это связано с рядом факторов. С несовершенством уголовно-процессуального законодательства, отсутствием устоявшейся судебной практики, что не позволяет правоохранительным органам и судам работать эффективно», — объясняет глава агентства.

Он добавил, что протоколы НАПК в отношении высших чиновников, рассматриваемые судами, часто закрывают из-за давления на блюстителей закона. Проблему, по его мнению, могла бы решить передача большинства дел под ведомство ВАКС.

Новиков также заявил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проигнорировал вызов в НАПК для дачи пояснений. Глава агентства подчеркнул, что теперь материалы протокола могут быть переданы в суд.

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      Глеб Палехов
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