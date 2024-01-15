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16:14, 15 января 2024Бывший СССР

На Украине обвинили премьера в игнорировании антикоррупционного агентства

Глава НАПК Украины Новиков: Шмыгаль проигнорировал вызов для дачи пояснений

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проигнорировал вызов в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) для дачи пояснений. В этом политика обвинил глава ведомства Александр Новиков, передает «Интерфакс-Украина».

«Закон в таком случае предусматривает, что мы вынуждены составить протокол на основании имеющихся материалов и направить его в суд», — предупредил Новиков.

Ранее на Шмыгаля составили протокол за разглашение информации об обличителе коррупции. Премьер-министру вменяют незаконное разглашение информации об обличителе, которая стала ему известна в связи с выполнением служебных обязанностей.

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