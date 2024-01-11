На премьера Украины составили протокол

НАПК Украины: на Шмыгаля составили протокол за разглашение информации

На премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля составили протокол за разглашение информации об обличителе коррупции. Об этом сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины в Telegram.

«Он незаконно разгласил информацию об обличителе, которая стала ему известна в связи с выполнением служебных обязанностей», — говорится в сообщении. Протокол составил глава агентства Александр Новиков.

По данным НАПК, Шмыгаль получил информацию о коррупции от работника комиссии по регулированию азартных игр. Однако среди людей, которым премьер поручил разобраться с ситуацией, оказался глава комиссии, о противоправных действиях которого и сообщалось.

Премьер-министру в случае признания его вины грозит штраф с лишением права занимать определенные должности на один год. Это станет основанием для включения сведений о нем в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Ранее Национальный банк Украины сообщил, что в стране за два года вдвое выросло число как бедных, так и богатых граждан. На питании вынуждены экономить 26,2 процента граждан. При этом в 2021 году их число составляло 12,2 процента. Количество богатых граждан в стране за это время увеличилось втрое.