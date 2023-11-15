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18:41, 15 ноября 2023Бывший СССР

На Украине увеличилось число бедных и богатых

Нацбанк Украины сообщил об удвоении числа бедных в стране за два года

Фото: Alina Smutko / Reuters

На Украине число бедных граждан за два года выросло вдвое. Такие результаты показал опрос национального банка Украины, приведенный в инфляционном отчете.

Исследование показало, что на питании вынуждены экономить 26,2 процента граждан. При этом в 2022 году их число составляло 19,9 процента, а в 2021 — всего 12,2 процента. Еще 25 процентов украинцев заявили, что им хватает на еду, но на покупку одежды и обуви приходится копить или занимать.

В то же время количество богатых граждан в стране выросло втрое. Так, в соответствии с опросом доля людей, которые могут позволить себе любые покупки, увеличилась с половины процента в 2021 году до нынешних 1,7 процента.

Ранее вице-премьер-министр Украины признала, что в стране сохраняется коррупция. По ее словам, это явление все еще мешает жизни украинцев.

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      Александр Курбатов
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