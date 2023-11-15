Украинский вице-премьер признала наличие коррупции в стране

Вице-премьер Украины Стефанишина признала наличие в стране коррупции

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина признала наличие коррупции в стране. Об этом она заявила в интервью эстонскому порталу ERR.

Заместитель премьер-министра утверждает, что коррупция есть во всех странах, однако важно то, мешает ли она жизни людей и ограничивает ли их в правах.

«Если люди ее (коррупцию — прим. «Ленты.ру») ощущают, это порождает у них недовольство государством. Если нет, то достаточно создания всех необходимых институтов, чтобы они работали, и чтобы граждане знали, что если и есть случай коррупции, то есть последствия, то есть приговоры. Сегодня в Украине все это есть, но этого еще недостаточно для того, чтобы люди ощутили, что такое явление, как коррупция, не мешает им жить», — заявила политик.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил бороться с коррупцией путем введения цифровых систем. По его словам, победить коррупцию можно, избавившись от вмешательства чиновников, принимающих решения за деньги.