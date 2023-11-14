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19:17, 14 ноября 2023Бывший СССР

На Украине назвали способ победить коррупцию без борьбы с ней

Глава СНБО Данилов призвал заменить чиновников на Украине на цифровые системы

Кадр: «Фабрика новин» / YouTube

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал способ победить коррупцию в стране без борьбы с ней. Об этом он высказался в интервью на YouTube-канале «Фабрика новостей».

По его мнению, с коррупцией на Украине не надо бороться. При этом глава СНБО призвал ввести в республике правила и цифровые системы, которые «делают невозможной коррупцию от слова "совсем"». «Это системы, которые работают без вмешательства чиновников, без вмешательства людей, которые за деньги принимают те или иные решения. Это так называемые автоматизированные системы», — пояснил Данилов.

Он также предположил, что коррупции на Украине способствует запутанное законодательство, включающее в себя свыше 600 тысяч нормативно-правовых актов. «Оно дает людям, которые принимают решения, выбирать то решение, которое им нравится. Это нужно устранять», — призвал секретарь СНБО, отметив, что даже ему самому трудно разбираться в украинском законодательстве.

В интервью Данилов также предрек большую беду в случае проведения президентских выборов на Украине. По его словам, к ней приведет начало активной политической дискуссии в стране, где присутствуют пророссийские силы.

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