Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:16, 14 ноября 2023Бывший СССР

В Киеве предрекли большую беду в случае проведения президентских выборов

Секретарь СНБО Украины Данилов: президентские выборы приведут к большой беде

Фото: Alina Smutko / Reuters

Проведение президентских выборов на Украине приведет к большой беде. Такой результат в случае проведения полосования предрек секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью на YouTube-канале «Фабрика новостей».

По его словам, к проблемам приведет начало активной политической дискуссии. Данилов отметил, что на Украине нет технической и политической возможности для проведения голосования.

Он объяснил, что Киев не сможет обеспечить удаленное голосование для украинцев за границей, военных на фронте, а также организовать выборы на территориях, которые вошли в состав России. Кроме того, политик подчеркнул, что в стране есть пророссийские силы.

Ранее генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко предложил выдвинуть кандидатом в президенты главнокомандующего армией Валерия Залужного. Позже он назвал его виновником провала контрнаступления и выступил за отстранение от должности главкома.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Рубль продолжил укрепляться. Сколько будет стоить доллар к концу года?

      Ударивший 61 раз кочергой по голове жену россиянин уехал на СВО за помилованием

      В ЕС заявили о выполнении на треть плана по поставке Украине миллиона снарядов

      Сотрудника отеля арестовали за жестокое бандитское нападение на курорте Таиланда

      Арестованный блогер Шабутдинов рассказал про свой первый день в СИЗО

      Фанат реактивных самолетов 24 года прожил в списанном авиалайнере

      Английские фанаты вспомнили Аршавина и назвали его машиной по забиванию голов

      Премьер Литвы допустила лишение Лиепы гражданства

      В Минобороны Украины назвали причины удара по 128-й бригаде ВСУ

      15-летнюю девочку насквозь проткнули шпагой в московском фитнес-клубе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости