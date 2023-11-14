Секретарь СНБО Украины Данилов: президентские выборы приведут к большой беде

Проведение президентских выборов на Украине приведет к большой беде. Такой результат в случае проведения полосования предрек секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью на YouTube-канале «Фабрика новостей».

По его словам, к проблемам приведет начало активной политической дискуссии. Данилов отметил, что на Украине нет технической и политической возможности для проведения голосования.

Он объяснил, что Киев не сможет обеспечить удаленное голосование для украинцев за границей, военных на фронте, а также организовать выборы на территориях, которые вошли в состав России. Кроме того, политик подчеркнул, что в стране есть пророссийские силы.

Ранее генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко предложил выдвинуть кандидатом в президенты главнокомандующего армией Валерия Залужного. Позже он назвал его виновником провала контрнаступления и выступил за отстранение от должности главкома.