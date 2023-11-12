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12:56, 12 ноября 2023Бывший СССР

На Украине предложили выдвинуть Залужного в президенты

Генерал ВСУ Марченко предложил выдвинуть в президенты главкома Залужного

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине предложили выдвинуть кандидатом в президенты главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Такую идею озвучил бывший командующий обороной Николаева, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в эфире «5 канала», пишет «Политика страны».

Марченко добавил, что в случае выдвижения Залужного не согласился бы занять пост главкома, однако пошел бы к нему в команду.

Телеведущая Янина Соколова выразила согласие с Марченко и заявила, что Украине нужен президент-военный, «с опытом [бывшего президента Франции генерала] Шарля де Голля», который переведет страну на военные рельсы, победит коррупцию и закончит конфликт. Он также ответил согласием.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас неподходящее время для проведения выборов главы государства, так как в военное время стоит сосредоточиться на вопросах обороны. Перед этим сообщалось, что выборы могут пройти 31 марта 2024 года и это решение объяснят требованием западных партнеров.

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      Сергей Истомин
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