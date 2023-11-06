Зеленский посчитал нынешнее время неподходящим для выборов на Украине

Президент Украины Зеленский заявил, что сейчас не время для выборов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас неподходящее время для проведения выборов. С таким посланием он обратился к согражданам в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в военное время следует сосредоточиться на вопросах обороны. Украинский лидер посоветовал организациям и политическим силам не тратить энергию и прекратить вбрасывать эту тему в народ. «Если нужно поставить точку в том или ином политическом споре, то в государстве есть структуры, способные ставить точки», — заявил Зеленский.

5 ноября стало известно, что Зеленский намерен провести выборы главы государства в стране 31 марта 2024 года. Депутат Рады Алексей Гончаренко объяснил, что это требование Запада. «Объяснить такое решение обществу они собираются тем, что если не провести эти выборы, то Зеленский теряет легитимность», — сказал парламентарий.