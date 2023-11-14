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12:43, 14 ноября 2023Бывший СССР

Генерал ВСУ предложил уволить Залужного

Генерал ВСУ Марченко предложил уволить главкома украинской армии Залужного
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Ответственность за провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) лежит на главнокомандующем Валерии Залужном, и он заслужил отстранение от должности. С призывом уволить главкома выступил генерал-майор украинской армии Дмитрий Марченко в интервью политологу Вадиму Киселеву на YouTube.

Он рассказал, что Залужный обращался к Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить западные танки Abrams, потом попросил обеспечить поставки ракет HIMARS, которые не дали результатов. По его словам, точно так же главком попросил истребители F-16 и сейчас рассчитывает получить солдат-роботов.

Марченко заявил, что украинский лидер бегал по всему миру и собирал вооружение, которое было нужно «великому полководцу». «А может, нужно главкома заменить на другого, и тогда все закончится. И тогда будут прорывы», — предложил генерал-майор.

Ранее о конфликте между Зеленским и Залужным рассказал бывший советник главы офиса президента Алексей Арестович (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). По его словам, позиция главкома ВСУ по поводу действий украинских войск на фронте не совпадает с мнением украинского лидера.

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      Алевтина Запольская
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