В украинском Минобороны появился антикоррупционный департамент

В Минобороны Украины появился департамент по предотвращению коррупции

В министерстве обороны Украины появился департамент по предотвращению коррупции. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны призвали жителей республики обращаться в созданный департамент в случае «выявления злоупотреблений или коррупционных рисков в сфере оборонных закупок». По словам исполняющего обязанности директора департамента Сергея Степаняна, ключевая цель созданного подразделения — реализация принципа нулевой толерантности к коррупции.

«Одним из элементов работы на системном уровне мы видим более тесное взаимодействие с общественностью. Министром внедряется реформа оборонных закупок, принято решение по обеспечению прозрачности закупок. Призываю всех: военнослужащих, бизнес, журналистов, общественных экспертов и активистов, если видите признаки коррупции в секторе обороны — предоставляйте информацию», — заявил он.

Ранее генеральный инспектор Вооруженных сил США Роберт Сторч сообщал, что Пентагон намерен провести оценку поступающих из американских источников данных о ненадлежащем использовании военной и экономической помощи, которую Вашингтон предоставляет Киеву.