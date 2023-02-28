В Пентагоне обеспокоились коррупцией на Украине

Пентагон проведет оценку данных о ненадлежащем использовании военной помощи на Украине

Пентагон проведет оценку поступающих из американских источников данных о ненадлежащем использовании военной и экономической помощи, предоставляемой Киеву от Вашингтона. Об этом заявил генеральный инспектор Вооруженных сил США Роберт Сторч, сообщает РИА Новости.

«Цель заключается в предоставлении возможности сообщить гражданам США о том, что, по их мнению, может быть неправильным. Мы получаем все виды обвинений и продолжаем их оценивать», — заявил Сторч во время заседания в Конгрессе США по теме Украины.

