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19:05, 28 февраля 2023Мир

В Пентагоне обеспокоились коррупцией на Украине

Пентагон проведет оценку данных о ненадлежащем использовании военной помощи на Украине
Роберт Сторч

Роберт Сторч. Фото: Ron Sachs / ZumaPress / Globallookpress.com

Пентагон проведет оценку поступающих из американских источников данных о ненадлежащем использовании военной и экономической помощи, предоставляемой Киеву от Вашингтона. Об этом заявил генеральный инспектор Вооруженных сил США Роберт Сторч, сообщает РИА Новости.

«Цель заключается в предоставлении возможности сообщить гражданам США о том, что, по их мнению, может быть неправильным. Мы получаем все виды обвинений и продолжаем их оценивать», — заявил Сторч во время заседания в Конгрессе США по теме Украины.

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Виктория Кондратьева
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