В США сообщили о более чем миллионе переданных Украине снарядов

USTRANSCOM: Пентагон за год передал Украине более 1,15 миллиона артиллерийских снарядов

Пентагон с начала спецоперации передал Украине более 1,15 миллиона артиллерийских снарядов и 200 миллионов патронов. Об этом сообщило Транспортное командование США (USTRANSCOM) в своем Twitter.

Всего за год было организовано 995 самолетных вылета. Также оружие доставлялось на 61 корабле, 143 поездах и почти 6,5 тысячах грузовиков. Общий вес военных грузов превысил 162 миллиона тонн.

22 февраля Администрация США предупредила власти Украины, что Вашингтон не располагает неисчерпаемыми ресурсами для поддержки Киева. Источник агентства Reuters среди американских должностных лиц подчеркнул, что «все понимают, что это должно прекратиться в какой-то момент».

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал намерения США выделить новый пакет военной помощи Киеву. Он подчеркнул, что США собираются передать артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы, а также радары. «Это, в первую очередь, попытка утолить снарядный голод», — заявил Пушилин. Помимо этого, по его словам, Вашингтон направит Киеву дальнобойные вооружения — боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 155-миллиметровые снаряды, — которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже применяют против мирных жителей.