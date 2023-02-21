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05:57, 21 февраля 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о попытках США утолить снарядный голод Украины

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что США пытаются утолить снарядный голод Украины

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в беседе с РИА Новости прокомментировал намерения США выделить новый пакет военной помощи Киеву, отметив, что это говорит о продолжении попыток Вашингтона «утолить снарядный голод» Украины.

Он подчеркнул, что США собираются передать Украине артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы, а также радары. «Это, в первую очередь, попытка утолить снарядный голод», — заявил Пушилин.

Помимо этого, по его словам, Вашингтон направит Киеву дальнобойные вооружения — боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 155-миллиметровые снаряды, — которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже применяют против мирных жителей.

Ранее Пушилин высказался о визите президента США Джо Байдена в Киев. Он подчеркнул, что Украина управляется из США, поэтому в Киев прибыл не глава другого государства, а «один из архитекторов государственного вооруженного переворота в 2014 году». Политик обещал выделить Украине миллиарды, которые, по мнению Пушилина, «пойдут на дальнейшее разжигание военных действий».

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Марина Совина
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