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03:54, 21 февраля 2023Бывший СССР

В ДНР объяснили цель визита Байдена в Киев

Врио главы ДНР Пушилин назвал целью визита Байдена в Киев показать, «кто в доме хозяин»
Джо Байден и Владимир Зеленский

Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал визит президента США Джо Байдена в Киев. Его слова приводит РИА Новости.

Пушилин подчеркнул, что Украина управляется из США, поэтому в Киев прибыл не глава другого государства, а «один из архитекторов государственного вооруженного переворота в 2014 году». Политик обещал выделить Украине миллиарды, которые, по мнению Пушилина, «пойдут на дальнейшее разжигание военных действий».

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Представитель ДНР назвал визит Байдена в Киев демонстративным и подчеркнул, что его главной целью являлось показать, «кто в доме хозяин».

«Но есть и другие важные причины. Нужно "поддержать" украинский народ, который уже не так рьяно хочет воевать, нужно "поддержать" падающий рейтинг Зеленского, принимающего все более непопулярные решения, нужно убедить и дальше оставшуюся часть Украины жертвовать собой ради интересов США», – подчеркнул он.

Пушилин усомнился, что без наличия серьезных аргументов сторонники Байдена не поддержали бы его поездку в Киев.

20 февраля Байден посетил Киев с необъявленным визитом. По данным The New York Times, политик прибыл в украинскую столицу на поезде из Польши. На пресс-конференции в Киеве он объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов. В него войдут артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны (ПВО), противотанковые системы и другое вооружение.

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Марина Совина
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